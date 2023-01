Calciomercato Milan, si rafforza l’idea Allan Saint Maximin | E’ l’unica alternativa a Zaniolo

La società rossonera sarebbe pronta a fare un’offerta nelle prossime 48 ore

Attualmente veste di bianconero. In un futuro non lontano, nel suo reparto vestiario sportivo, potrebbe però campeggiare il rossonero. Dicesi bianconero non la Juventus ma, in questo caso, il Newcastle. E definiscesi rossonero il Milan. A quanto riporta il sito “Footmercato”, la compagine allenata da Stefano Pioli sarebbe fortemente attratta sul piano calcistico da Allan Saint Maximin, venticinquenne che milita nel campionato di Premier League. Secondo il sito, inoltre, i rossoneri sarebbero già pronti a staccare un assegno come offerta d’acquisto nel giro di quarantott’ore. La formula per cui opterebbero sarebbe il prestito con opzione d’acquisto.

Nei suoi trascorsi tanta Francia ma anche la Germania

Saint Maximin è quello che si potrebbe definire un calciatore a tripla trazione. La sua carriera calcistica, infatti, si è finora svolta nel triangolo Francia- Germania- Inghilterra. E con l’Italia farebbe poker. A libro paga lo hanno avuto i francesi del Saint Etienne, squadra dove peraltro giocò un “certo” Michel Platini prima di concedersi ai trionfali fasti con la Juventus, poi quelli del Monaco. Successivamente il giocatore ha imparato anche un po’ di lingua tedesca indossando la casacca dell’Hannover 96, poi di nuovo il richiamo della vie francaise con Bastia, Monaco e Nizza, fino all’approdo nel Regno Unito con il Newcastle. Fotografia d’insieme del suo palmares: 217 presenze e 32 reti. Presto, quindi, a Saint Maximin potrebbero anche servire un dizionario e un corso d’italiano. Per capire cosa Pioli voglia da lui. Anche se forse, per farglielo capire, anche i gesti fanno all’uopo.