Calciomercato Milan, Zaniolo si avvicina | Ecco quando si può chiudere

Calciomercato Milan, i rossoneri accelerano per Zaniolo

Zaniolo–Milan, un matrimonio destinato a chiudersi nelle prossime ore. Dopo gli ultimi sviluppi c’è stata un’improvvisa accelerazione da parte del club rossonero che sembrerebbe pronto ad inserire l’obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions League per un’operazione da 23 milioni di euro, cifra che andrebbe nelle casse giallorosse, per poi puntare su Ziyech, esterno marocchino in uscita dal Chelsea.

La Roma aspetta, certo è che, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Zaniolo è sempre più vicino a lasciare la Capitale, in questo rapporto di amore odio scoppiato nelle ultime ore in casa giallorossa.