Calciomercato Napoli, Giuntoli studia l’ultima stella brasiliana: attenzione però alle big di Premier League

Tanta la concorrenza per il calciatore brasiliano

Calciomercato Napoli, i tifosi sognano in grande

Il Napoli non è non solo scatenato in serie A ma anche sul mercato. Oltre a Azzedine Ounahi, il ds Giuntoli ha messo gli occhi su Luiz Henrique, brasiliano del Betis Siviglia che ha già fatto male alla Roma di Mourinho.

Il calciatore 22 enne del club spagnolo piace tanto in casa azzurra anche se i 100 milioni di euro della clausola spagnola pesano tanto anche se secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo il prezzo non spaventerebbe Arsenal, Manchester United e Aston Villa, pronto a regalare un grande colpo di mercato a Emery.