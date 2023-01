Calciomercato Roma, il Bournemouth fa sul serio: ai dettagli per il terzino

Calciomercato Roma, Vina può partite

Il terzino della Roma, Matias Vina, può partire. Ha dato il via libera Josè Mourinho alla sua cessione, visto il suo pochissimo impiego. Il ragazzo uruguaiano non ha convinto il mister, nelle volte in cui gli è stata concessa una chance, infatti, si è dimostrato sempre spento, fuori dagli schemi di gioco e soprattutto con poco carattere. Difetti che il mister non vuole avere in rosa.

Roma, ai dettagli la trattativa con il Bournemouth

Il Bournemouth ha deciso di chiudere per Matias Vina. A quanto pare la trattativa è ai dettagli usando la formala del prestito onerose ad 1mln di euro con l’obbligo di riscatto. La parola magica che serve alla Roma nelle trattative, obbligo.