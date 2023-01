Calciomercato Roma, l’esterno d’attacco verso la cessione a titolo definitivo

Calciomercato Roma, Justin Kluivert sta convincendo tutti a Valencia

Un’altra cessione potrebbe contribuire a migliorare il bilancio della Roma: in questi ultimi mesi, Justin Kluivert sta convincendo tutti gli addetti ai lavori nella sua esperienza in prestito al Valencia. L’esterno d’attacco olandese finora ha collezionato 13 presenze con 3 gol, di cui 2 nelle ultime due partite.

Mercato Roma, il Valencia intenzionato a riscattare Kluivert a fine stagione

Come riportato da LaRoma24.it, il Valencia è pronto a trattare con i giallorossi per prendere Kluivert a titolo definitivo, ma non subito. Gli spagnoli, infatti, attenderanno la fine del campionato per sedersi al tavolo con Pinto e cercare di abbassare il costo del cartellino, magari attorno ai 10 milioni.