Arrivano i primi squilli di mercato per la SPAL di Joe Tacopina, che è sempre più vicina al colpo Radja Nainggolan. I dirigenti della squadra emiliana potrebbe chiudere già stasera per l’acquisto del Ninja, che firmerà per 6 mesi con rinnovo in caso di passaggio in A. Ma non è finita qui perchè il presidente americano vuole regalare un altro colpo all’ex capitano giallorosso, si tratta di Augustus Kargbo, attaccante classe 1999 del Crotone.