Dinamo Bucarest in crisi: i tifosi-azionisti con una colletta hanno aiutato i dipendenti

La Dinamo Bucarest in grave crisi finanziaria

La Dinamo Bucarest, vecchia gloria anche del calcio europeo, è in una crisi finanziaria che sembra irreversibile. La Dinamo fondata nel 1948 da parte del Ministero dell’Interno Rumeno, è uno dei club più titolati della Romania, possiamo contare 18 titoli nazionali, una coppa di lega ma anche una semifinale di Coppa dei Campioni nella lontana stagione 1983-84.

L’ultima vittoria in campionato è datata 2007, poi una lunga crisi ed adesso il baratro è li ad un passo, il club sopravvive grazie a donazioni ma anche prestiti dei tifosi.

Il club biancorosso ha dovuto licenziare molti dipendenti, non esiste più chi si occupa delle pulizie ed a fine 2022 sono stati licenziati i dipendenti che si occupavano della lavanderia.

I tifosi-azionisti sono corsi in soccorso della squadra, si sono improvvisati elettricisti, ed inviano generi alimentari ai pochi dipendenti rimasti. Addirittura è stata organizzata un’asta benefica vendendo la maglia di Bordonaru, in cui sono stati raccolti 2000 LEI, altri 2000 LEI sono stati racolti su Telegram, e tutto ciò è servito per pagare le bollette di luce e gas.

Il tempo scorre, ed entro fine Aprile occorrono 1,5 milioni di euro, un’impresa che ad oggi sembra impossibile, pena il fallimento di un glorioso club.