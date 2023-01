Guendalina Tavassi in codice rosso | Gli aggiornamenti

Brutta disavventura e spavento per Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi in ospedale in codice rosso, è la stessa vip a raccontarlo tramite instagram. La showgirl racconta la sua brutta e personale disavventura: “Ero tornata a casa e di punto in bianco mi comincia ad uscire sangue dal naso tipo rubinetto aperto per 10 minuti. Mai visto così tanto sangue in vita mia. Sono svenuta perché ne ho perso davvero tantissimo. Per fortuna mi hanno fatto entrare subito in codice rosso, fatto flebo e visita“. Per fortuna tutto si è concluso nel migliore dei modi, i fans tirano un sospiro di sollievo.