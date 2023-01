Juventus, esulta Allegri: Pogba e Vlahovic pronti al rientro

Juventus, test decisivo per Pogba e Vlahovic

Massimiliano Allegri e con lui tutta la Juventus, potrebbero riabbracciare a breve due infortunati di lungo corso. Si tratta di Paul Pogba e Dusan Vlahovic che nella sfida di domani contro la Next Gen, sosterranno il provino decisivo. In caso di esito positivo saranno considerati recuperati e schierabili in campo.

Juventus, Monza nel mirino di Pogba e Vlahovic

Se Pogba e Vlahovic supereranno il test di domani potrebbero già rivedersi in campo contro il Monza domenica, partendo magari dalla panchina. Se non scenderanno in campo con i brianzoli nemmeno per uno spezzone, l’occasione buona potrebbe essere rappresentata dalla sfida di Coppa Italia contro la Lazio.