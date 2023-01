Torna In campo la Bundesliga

Le probabili formazioni di Mainz-Borussia Dortmund

MAINZ (3-4-1-2): Dahmen; Fernandes, Hack, Caci; Widmer, Barreiro, Stach, Martin; Lee; Onisiwo, Ingvartsen. BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Dahoud, Özcan; Adeyemi, Brandt, Malen; Moukoko.

La diretta del martch verrà trasmessa in streaming su NOW o in TV con Sky Sport Uno.