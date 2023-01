Milan, tante le assenze per Pioli in vista del derby: | Difesa da inventare

Milan, Pioli deve riorganizzare la difesa per il derby contro l’Inter

Piove sul bagnato in casa Milan. In seguito alla sconfitta contro la Lazio, ora Pioli ha anche perso Fikayo Tomori per infortunio. Gli esami a cui è stato sottoposto il difensore questa mattina hanno evidenziato una lesione di un muscolo rotatore dell’anca sinistra. La situazione verrà rivalutata tra una settimana, anche se pare molto complicata la sua presenza nel derby del 5 febbraio.

Il difensore conosce bene gli infortuni all’anca, visto che si tratta del terzo infortunio che riguarda quella parte del corpo. La prima volta Tomori si infortunò all’anca quando militava nel Chelsea, nella stagione 19/20; la seconda volta, invece, fa riferimento allo scorso anno, e giocava già per il Milan. Il difensore inglese non stava disputando una stagione ad altissimi livelli, ma Pioli perde comunque uno dei suoi punti fermi.