Nations League, il sorteggio delle semifinali: l’Italia trova la Spagna

Nations League, ostacolo Spagna in semifinale

Le finali della Nations League che vedranno impegnate l’Italia di Roberto Mancini, la Spagna, l’Olanda e la Croazia si disputeranno nei Paesi Bassi, a Rotterdam e ad Enschede dal 14 al 18 giugno. Questa mattina alle ore 11 a Nyon è avvenuto il sorteggio e l’urna per gli Azzurri, ha designato come avversario le Furie Rosse del neotecnico Luis De La Fuente. La partita che sarà valida come seconda semifinale, si giocherà allo stadio De Grolsch Veste di Enschede giovedì 15 giugno alle 20.45.

Croazia-Olanda il 14/06, Spagna-Italia il 15/06