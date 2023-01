Sarri vuole la Champions League: “Ci sono squadre più attrezzate di noi ma ci proveremo. E sul ritorno di Immobile..”

Sarri: “Contiamo di recuperare Immobile”

Maurizio Sarri è ampiamente soddisfatto per la vittoria dei biancocelesti contro il Milan. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: “Scudetto? Un’idea di questo tipo non la possiamo avere. E’ più un sogno. L’importante è focalizzarci sulla prossima partita. Dobbiamo riuscire a mantenere l’adrenalina con cui abbiamo giocato stasera anche nelle prossime partite. Purtroppo questa è stata spesso la nostra pecca. Champions? Noi non ci siamo mai nascosti ne esposti. Cercheremo di fare il massimo, poi a fine anno tireremo le somme. Sulla carta ci sono squadre più attrezzate, ma questo non esclude che noi lavoreremo al meglio partita dopo partita”.

Su Immobile: “Vediamo di recuperare Immobile, che ci darebbe la possibilità di fare rifiatare i tre davanti. L’unica speranza in questo momento è questa. Attendo domattina l’esito degli esami strumentali per capire se siamo sulla buona strada”.