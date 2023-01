Boniek attacca: “Zaniolo deve migliorare nell’atteggiamento. Può creare problemi in qualsiasi altro club”

Boniek: “Zaniolo deve fare il salto di qualità”

Zibì Boniek, ex calciatore di Roma e Juventus e ora vicepresidente dell’Uefa ha parlato del possibile addio di Zaniolo dalla Roma. Queste le sue parole: “Le persone che lo circondano, che non prendono le giuste decisioni. Mi dispiace perché Nicolò ha grandissime qualità e lo ha dimostrato in questi anni nonostante il terribile doppio infortunio”. Un problema caratteriale, dunque. Ma il dirigente sportivo crede che l’ex Inter possa ancora fare un salto di qualità: “Deve migliorare nell’atteggiamento, nel modo di pensare, anche nel modo di fare. E può farlo, anche alla Roma: Mourinho gli ha già detto che il primo febbraio sarà pronto a lavorare di nuovo con lui se resterà a Trigoria. E spero che possa finalmente fare quel salto di qualità, perché a mio avviso può far bene”.

Zaniolo però vorrebbe andare al Milan.

“Se lui ha deciso di non voler giocare nella Roma è meglio che non giochi. Però il problema è sempre quello, al di là delle sue decisioni di mercato: se Zaniolo non cambia carattere e atteggiamento creerà problemi in qualsiasi altra squadra. L’importante è che non ci siano tensioni all’interno di una Roma che in questo 2023 sta facendo molto bene”.