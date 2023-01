Calciomercato Inter, il Psg prepara la mossa per Skriniar | La risposta dei nerazzurri

“L’Inter esclude la partenza di Skriniar. L’unica cosa che ci si deve augurare è che il giocatore dia il massimo fino all’ultima partita. Come ha sempre fatto e come ha fatto Perisic un anno fa, per dire”. Questo è il punto fatto da Fabrizio Biasin su IG che svela come i nerazzurri potrebbero perdere il difensore slovacco solamente a giugno, quando si svincolerà a parametro zero proprio dal club di Zhang. Infatti il club parigino non sembra intenzionato a sborsare i 20 milioni di euro richiesti dall’Inter.

L’#Inter esclude la partenza di #Skriniar. L’unica cosa che ci si deve augurare è che il giocatore dia il massimo fino all’ultima partita. Come ha sempre fatto e come ha fatto #Perisic un anno fa, per dire. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) January 25, 2023