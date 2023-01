Calciomercato Inter, una partenza scontata

Se lo staranno domandando in tanti: che fine ha fatto Dalbert Henrique Chagas Estevão , semplicemente detto Dalbert? In pochi si ricorderanno di lui perché dati alla mano non lo si vede correre in un campo da calcio dal lontano 2018-2019 nella partita tra Inter ed Empoli valida per la qualificazione Champions. Il brasiliano approdò nel 2017 nella nostra Seria A quando venne acquistato dal Nizza per 20 milioni. Venne poi girato a Fiorentina, Rennes e Cagliari non riuscendo però a ripetere le prestazioni fatte in Francia. Di conseguenza vuoi per la demoralizzazione e vuoi anche per un infortunio al ginocchio che ancora oggi lo tiene fermo ai box, di fatto il centrocampista brasiliano è diventato una vera e propria meteora, tanto che gli stessi tifosi nerazzurri non ne sentono assolutamente la mancanza in considerazione del fatto che in fin dei conti non hanno mai realmente avuto occasione di apprezzarne le qualità. Il suo contratto scadrà a giugno ed è ormai scontato che tornerà in patria a quelpronto a prenderselo e a bloccarlo una volta avute rassicurazioni sul suo ginocchio.