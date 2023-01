Calciomercato Juventus, colpo di scena in casa bianconera: l’esterno potrebbe tornare

Clamoroso lo svedese può tornare in bianconero

Calciomercato Juventus, Kulusevski sulla via del ritorno

Colpo di scena in casa Juventus, dove potrebbe manifestarsi uno scenario a dir poco incredibile. Infatti, dalle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che il giocatore non verrà riscattato dal Tottenham. Stiamo parlando di Dejan Kulusevski, esterno di proprietà della Juventus, ma in prestito agli Spurs che dovrebbero versare nelle casse bianconere, ben 35mln di euro al raggiungimento di determinati obiettivi.

Juventus, ecco perchè si parla di ritorno

Gli obiettivi di cui parlavamo prima, si riferiscono al raggiungimento di presenze e qualificazioni alla prossima Champions League. Obiettivi al momento difficili da mettere a segno per il Tottenham, che come ha detto Conte, sono ancora parecchio indietro rispetto agli altri.