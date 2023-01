Calciomercato Juventus, il fattore Zidane

Sempre più probabile la partenza del serbo

La reazione avuta dalla Juventus dopo la penalità inflittagli, ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla società torinese. Si temeva infatti che con la decisione di penalizzarla con 15 punti ne poteva in un certo modo risentire anche la squadra, cosa fortunatamente non avvenuta grazie alla vittoria ottenuta contro l’Atalanta. Continua in ogni caso però anche il discorso legato al mercato. In questi ultimi giorni l’ex Zinedine Zidane, sembrerebbe in procinto di passare sulla panchina dei francesi del Psg. Per convincerlo ad accettare il padron dei transalpini gli avrebbe promesso un bomber di razza e neanche a farlo apposto il nome è uno soltanto: Dusan Vlahovic. Nonostante sia considerato incedibile dai bianconeri, l’attaccante serbo sarebbe disposto a lasciare la Juventus soltanto in caso di un’offerta vicina ai 100 milioni. Cifra certamente alta ma non per le tasche dei francesi che già in passato hanno dato dimostrazione di spendere somme esorbitanti per portare a vestire la loro casacca ad alcuni top player. Che la storia si ripeta?