Calciomercato Juventus, in arrivo 30 milioni dalla cessione del centrocampista

Calciomercato Juventus, il centrocampista vicinissimo alla Premier

Weston McKennie potrebbe lasciare la Juventus già questa settimana. I piemontesi e il Leeds stanno discutendo del trasferimento del centrocampista americano, ma c’è ancora qualcosa da risolvere: i bianconeri valutano il giocatore intorno ai 35 milioni di euro, gli inglesi però ne offrono 28. Nelle ultime, però, le due società sembrano aver trovato l’accordo. Come indicato da Claudio Raimondi, starebbe procedendo in maniera spedita la trattativa per la cessione di Mckennie al Leeds. Inoltre, il centrocampista texano potrebbe non essere nemmeno convocato per la gara contro il Monza.

Caòciomercato Juventus, i bianconeri cercano un giocatore per la fascia destra

Raimondi ha parlato anche del mercato in entrata, asserendo che la Juventus è fortemente interessata al laterale dello Spezia, Holm, anche se i liguri non vorrebbero perdere il calciatore a campionato in corso. Sulla lista ci sarebbero anche Maehle dell’Atalanta, che piace molto ad Allegri per la sua capacità di alternarsi su entrambe le fasce, e Karsdorp della Roma.