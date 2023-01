Calciomercato Lazio, Arteta conferma su Milinkovic-Savic: “Ci serve calciatori a centrocampo”

Calciomercato Lazio, nessuna novità per il rinnovo

In casa Lazio tutto tace riguardo al rinnovo di Sergej Milinkovic-Savic. Si vocifera che il presidente Lotito sia intenzionato ad offrire un biennale a 5 milioni di euro a stagione, mentre Arsenal e Newcastle smentiscono ufficiosamente ogni interesse per il centrocampista serbo

Calciomercato Lazio, la frecciata di Arteta a Milinkovic-Savic

Ufficiosamente appunto, perché secondo quanto riportato da lalaziosiamonoi dopo l’infortunio di Elneny, l’Arsenal ha bisogno di tornare sul mercato per trovare il sostituto in mediana. Intanto il tecnico dei Gunners Mikel Arteta, lancia una frecciata a Milinkovic-Savic: “Il mercato è complicato in questo periodo, vedremo chi arriverà ma a centrocampo abbiamo bisogno di più profondità“.26