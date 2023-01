Calciomercato Milan, la proprietà boccia Zaniolo | Maldini vira su Saint-Maximin

Calciomercato Milan, si raffredda la pista Zaniolo per i rossoneri

Giorni importanti per il mercato in casa Milan: i dirigenti rossoneri, stando a quanto riporta Sportmediaset, erano in attesa del via libera della proprietà per un investimento a lungo termine, ma da RedBird è arrivata una risposta negativa: niente extrabudget, l’eventuale nuovo innesto potrà arrivare solo in prestito con diritto di riscatto, formula però che non soddisfa i giallorossi, decisi a voler inserire un obbligo di riscatto.

Mercato Milan, Maldini piomba su Saint-Maximin del Newcastle

Proprio per questo motivo, nella giornata di ieri ai dirigenti rossoneri è stato proposto Allan Saint-Maximin, attaccante esterno del Newcastle che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, ma la cifra del riscatto che chiedono i Magpies è molto alta (30 milioni), richiesta che rende molto difficile l’operazione.