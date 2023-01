Calciomercato Milan, la Roma alza il muro per Zaniolo | Maldini tenta il colpo dalla Premier

Calciomercato Milan, Maldini scatenato

Si perché negli ultimi giorni non c’è solamente Nicolò Zaniolo per l’attacco del Milan. I rossoneri vogliono scatenarsi sul mercato dopo le ultime brutte gare giocate e per questo la dirigenza nerazzurra vuole regalare un grande colpo a Pioli. Se per Zaniolo ci vogliono 30 milioni di euro, l’altra pista è rappresentata da Saint-Maximin, giocatore di proprietà del Newcastle.

Il calciatore francese piace molto a Milanello e l’operazione potrebbe chiudersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a più di 30 milioni di euro, cifra richiesta anche dalla Roma per l’esterno giallorosso. Il diritto di riscatto e non l’obbligo potrebbe facilitare la dirigenza rossonera a chiudere con il club di Premier League. Questo è quanto riportato da Gianluca Di Marzio.