Calciomercato Milan, Maldini diviso tra Zaniolo, Ziyech e Saint Maximin | Le ultime

Alla finestra per Zaniolo, Ziyech e Saint Maximin

E’l’ultima lettera dell’alfabeto ma, almeno in questo periodo, l’ha in grande simpatia. Zeta, per il Milan, significa Zaniolo (nome Nicolò) e Ziyech (nome Hakim). Anche la esse, però, non sembra dispiacergli qualora significa esse di Saint Maximin. I tre sono nel mirino della squadra rossonera ormai da giorni e le ultime scosse telluriche del mercato della sessione invernale potranno al riguardo poi sfociare in un compiuto assestamento.

Approdo in rossonero difficile ma non impossibile

Nicolò Zaniolo, quasi, sembrerebbe non sopportare nemmeno più che gli si pronunci la parola Roma. Lo prova il fatto che, alla convocazione per la partita contro lo Spezia, abbia declinato l’invito a partecipare. Ergo, la dirigenza giallorossa lo ha subito inserito nell’elenco dei papabili per lasciare le sponde del Tevere. Ma, per pararsi bene le spalle, ha già messo anche alcuni paletti. Primo, via libera al prestito purchè sia preso per mano dall’obbligo di riscatto che dovrebbe aggirarsi sui 30 -35 milioni di Euro con bonus annessi e connessi. Il Milan, però, su tale obbligo alzerebbe la paletta verde solo se si qualificasse alla prossima Champions League. Ma anche sul piano dell’ammontare dell’operazione giallorossi e rossoneri non viaggiano sulla stessa modulazione di frequenza: se la Roma ha fermato l’asticella a 35 milioni, il Milan vorrebbe invece fermarsi qualche piano più sotto, a quota 20 milioni. I rossoneri hanno nel diario dei loro auspici il desiderio di vedere la Roma ridimensionare le pretese economiche. Le prossime ore diranno se il loro desiderio sarà soddisfatto. Che il Milan sia innamorato di Hakim Ziyech lo sanno ormai anche nell’isola più sperduta. Il calciatore marocchino, protagonista di un ottimo mondiale, sembrerebbe ormai essere considerato in eccesso dal Chelsea. Tutto in moto rettilineo, si direbbe, i londinesi vogliono dargli il benservito e i rossoneri accoglierlo nella loro famiglia. Invece no, perchè l’ipotesi al momento percorribile sarebbe il prestito e su questo punto Chelsea e Milan non leggono le stesse note sullo spartito. Fin qui il fattore Z che apparecchia la tavola per parlare del fattore S. Cioè Allan Saint Maximin, esterno francese del Newcastle che sulle fasce laterali ci si muove con la stessa facilità con cui pronuncia la tabellina del due. I neocastellani lo lascerebbero andare ma per una cifra che supera i trenta milioni di Euro. Anche su questo, ut supra, il Milan spera che la temperatura si raffreddi cioè nella discesa delle pretese della società del presidente Yasir Al Rumayyan. Che, oltre a baloccarsi con il Newcastle, è anche economista e manager nonchè governatore del Public Investment Fund, cioè il fondo sovrano maggiore dell’Arabia Saudita. E, dunque, con i movimenti di denaro e la capacità di capitalizzare al meglio tutto quanto gli capita tra le mani ci va a nozze.