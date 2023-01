Calciomercato Milan, radar puntati sul trequartista del Chelsea

Giornate decisive per concludere definitivamente la questione Zaniolo , sia positivamente che negativamente. L’attaccante giallorosso, ormai in rotta di collisione con la società, è da tempo seguito dal Milan che vorrebbe portarlo a vestire la sua casacca. Ciò che rende difficoltoso l’affare è il prezzo del suo cartellino bloccato sui 40 milioni circa. Motivo per il quale siachestudiano un piano B che verrebbe attuato in caso di mancato colpo del classe 99. In Premier League, più precisamente alinfatti, è stato individuato il profilo adatto da prendere come alternativa al giallorosso. Si tratta del marocchino, protagonista con la sua nazionale di un mondiale a dir poco storico che ha permesso ai magrebini di spingersi fino alle semifinali. Il ventinovenne venne già accostato al Milan la scorsa estate alla fine della quale però non si fece niente a causa delle richieste piuttosto alte del Chelsea. Stavolta però la musica è cambiata in considerazione del fatto che la questione Zaniolo è sì possibile ma altrettanto difficile e di conseguenza le possibilità di vederlo arrivare alla corte di mister Pioli sono piuttosto alte.