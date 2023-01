Calciomercato Roma, duello con la Juventus per il sostituto di Karsdorp | Il nome

Calciomercato Roma, Pinto ha trovato l’alternativa a Karsdorp

L’addio di Karsdorp è ormai imminente: il calciatore è da tempo fuori rosa e sembra non si possa arrivare ad una “pace”. L’olandese ha diverse offerte dalla Premier League e dal Monza. Ciò che frena gli acquirenti del giocatore, però, sono i 2 milioni di ingaggio che il terzino percepisce. La Roma studia la sua cessione e, allo stesso tempo, starebbe già osservando un giocatore che potrebbe sostituirlo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Tiago Pinto avrebbe messo gli occhi su Benjamin Henrichs, terzino destro di proprietà del Lipsia. Sulle tracce del classe 1997 c’è anche la Juventus, che avrebbe già avviato i contatti con il procuratore del calciatore.

Calciomercato Roma, ecco chi sostituirà Karsdorp

Henrichs in questa stagione è sceso in campo 23 volte, realizzando due gol, rispettivamente contro Schalke e Amburgo. Nato a Bocholt, in Germania, può giocare su entrambe le fasce e all’evenienza può ricoprire ruoli a centrocampo; nonostante la sua duttilità, sembrerebbe non rientrare tra i preferiti dell’allenatore del Lipsia, Marco Rose.