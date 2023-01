Calciomercato Roma, l’esterno verso la cessione: Galliani sempre alla finestra

Galliani ci prova per il suo pupillo

Calciomercato Roma, El Sharaawy va in scadenza

L’esterno della Roma, Stephan El Shaarawy, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. La società giallorossa non ha mandato però ancora segnali al giocatore di un possibile rinnovo, perciò l’idea è quello di sostituirlo. Sostituto che in realtà è già stato preso da Pinto, ovvero Ola Solbakken. Il norvegese potrebbe coprire bene quel ruolo, una volta aver capito le manovre del mister.

Roma, su El Sharaawy c’è il Monza

A quanto pare ha ragione Venditti: “Fanno dei giri immensi e poi ritornano“, questo è un frammento di uno dei capolavori del cantautore, ma allo stesso tempo la metafora perfetta per El Sharaawy. Il Faraone è nel mirino di una sua vecchia conoscenza, il duo Galliani-Berlusconi, che sarebbero pronti ad accoglierlo al Monza, qualora si svincolasse a zero.