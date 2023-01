Calciomercato Roma, Shomurodov verso l’addio: Spezia in prima fila

Calciomercato Roma, lo Spezia chiama Shomurodov: i dettagli

Eldor Shomurodov è sempre più vicino alla cessione. L’attaccante uzbeko ex Genoa e in uscita dalla Roma piace sempre a Hellas Verona e Cremonese(lo rivuole Ballardini) che sono alla ricerca di un attaccante anche se in prima fila pare esserci lo Spezia di Gotti che ha bisogno assolutamente di una punta dopo l’infortunio di Nzola e la cessione di Kiwior all’Arsenal.

La Roma aspetta e osserva visto che dopo Shomurodov ora deve risolvere anche le grane legate a Matias Vina e Zaniolo, che sono sempre più lontani dalla Capitale.