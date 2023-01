Inter, segnali di attesa per il rientro di Brozovic: Inzaghi spera

Brozovic e un rientro lungodegente: ecco quando si rivedrà

Marcello Brozovic sta ancora convivendo lontano dal terreno di gioco a causa di un infortunio. Il centrocampista croato secondo quel che è trapelato sarà nuovamente agli ordini di Simone Inzaghi probabilmente non prima del derby in programma il 5 febbraio, data in cui staff tecnico e giocatore faranno miracoli per riportarlo almeno in panchina. Prossima settimana è previsto un lavoro propedeutico, che permetterà proprio al giocatore di riaffacciarsi nel migliore dei modi al recupero totale.