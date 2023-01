Zaccagni lancia in alto la Lazio; Lookman è il migliore della giornata

Giornata caratterizzata dai successi delle romane e dalla catastrofe milanese, oltre che, naturalmente, dall’ennesima vittoria del Napoli che continua imperterrito la sua fuga verso lo scudetto.

In coda è degno di nota il tentativo di risveglio dell’Hellas Verona che si stacca dal fondo lasciandosi dietro Sampdoria e Cremonese.

Nel Fantacalcio turno da favola per i centrocampisti laziali, protagonisti nella roboante vittoria contro il Milan che di contro annovera nelle sue fila i peggiori difensori di giornata, tutti con ampie insufficienze, a partire dal portiere.

PORTIERI – E proprio dagli estremi difensori iniziamo la nostra analisi ruolo per ruolo. Il migliore della settimana è il granata Milinkovic Savic che sbarra la strada alla Fiorentina consentendo al Torino di espugnare il Franchi. Per lui porta inviolata e un bel 7 di media. Alle sue spalle un terzetto a quota 6,5 formato dal solito Vicario, Meret e Montipo’. Da segnalare a livello prestazionale anche il 7 di Carnesecchi, penalizzato però dal gol subito e dall’ammonizione comminatagli che lo portano ad una fantamedia del 5,5. Il peggiore, come anticipato, è il rossonero Tatarusanu, purtroppo per lui, e per chi ce l’ha nella sua fantasquadra, non nuovo a simili “imprese”. Il suo 5.5 appesantito dalle quattro reti subite diviene in fantamedia un mortificante 1,5. Non certo meglio, anzi peggio a livello di voto (5) va allo juventino Szczesny, per la seconda giornata dietro la lavagna con un secco 2 di fantamedia. Senza particolari colpe Musso (fm 3) che paga per le 3 reti incassate.

DIFENSORI – Un gol a testa frutta a Di Lorenzo e Depaoli (fm 10) la palma di miglior difensore di giornata. Per il partenopeo si tratta della prima realizzazione stagionale mentre lo scaligero è alla sua seconda marcatura. Si fermano poco sotto (9,5 di fm), l’atalantino Maehle ed il centrale del Sassuolo Ferrari. Decisamente opposta la sorte di Chiriches che pur non risultando particolarmente negativo a livello di prestazione viene catapultato all’ultimo posto (fm 3) dalla carambola che gli vale una sfortunata autorete. Poco sopra, con il suo 4,5 ridotto a 3,5 dall’espulsione, troviamo Skriniar, forse all’ultima apparizione in nerazzurro. A livello di prestazione tuttavia evidenziamo la domenica nera dell’intera difesa milanista, travolta dagli schemi offensivi laziali, con Calabria e Kalulu che “beccano” un secco 4 in pagella e Dest che si ferma poco sopra (4,5).

CENTROCAMPISTI – Sugli scudi i biancocelesti Zaccagni e Luis Alberto entrambi a quota 11,5 grazie al 7,5 di votazione più il doppio bonus legato a gol e assist. L’esterno italiano centra così il suo nuovo record di reti nella massima serie arrivando all’ottavo gol stagionale e supera Immobile fermo a quota 7! Alle loro spalle con la fantamedia del 10,5 si piazza il compagno di squadra Felipe Anderson giunto alla quarta rete consecutiva tra campionato e Coppa Italia. Si ferma a 10 ma è assolutamente degno di nota il giovanissimo Baldanzi che con la sua quarta rete stagionale affonda la corazzata nerazzurra al Meazza. Giornata negativa per Ederson dell’Atalanta, Bennacer del Milan e Bourabia dello Spezia, tutti con una fantamedia del 4,5 dovuto anche al cartellino giallo rimediato.

ATTACCANTI – In avanti, come spesso capita, troviamo il topo assoluto della diciannovesima. Stavolta è il centravanti atalantino Lookman che guarda tutti dall’alto del suo 15,5 determinato certamente dalla doppietta realizzata ma anche dall’assist piazzato e dall’ottima votazione di base (8,5). Secondo ma ben distaccato l’argentino Di Maria che tocca quota 11,5. A livello prestazionale da sottolineare la buona prova di Boga che prende 7,5 e con due assist arriva alla fantamedia del 9,5 al pari del romanista Dybala. Dietro la lavagna finisce Berardi che si autopenalizza con la solita ammonizione e totalizza 4,5 in fantamedia.