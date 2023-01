Lazio, i biancocelesti sono la bestia nera delle big | Il retroscena

Serie A, si incendia la lotta per la Champions League

Finito il girone d’andata, si può fare già qualche bilancio. Il Napoli è primo, e solitario guarda dall’alto le altre squadre che lottano per le competizioni europee. C’è tantissima folla tra il secondo posto (occupato dal Milan) ed il sesto posto, con Inter, Roma e Lazio a pari punti. A soli 2 punti di distacco dalle 3 squadre citate in precedenza troviamo l’Atalanta, al sesto posto in classifica.

Lazio, punteggio pieno contro le big

Atalanta, Milan, Inter e Roma hanno una cosa in comune: tutte e 4 sono state battute dalla Lazio, con 10 gol fatti e soltanto 1 subito (differenza reti di +9). Un ritmo da rullo compressore da parte dei biancocelesti, che ha portato alla squadra di Lotito la bellezza di 12 punti contro le prime classificate (senza considerare il Napoli). Le altre hanno un bilancio molto inferiore: 5 punti il Milan, 4 Atalanta e Roma, 3 l’Inter. Un rendimento pazzesco da parte della Lazio che, però, porta con sé il rammarico di aver perso molti punti per la strada contro le piccole, come in occasione di Lazio – Empoli, terminata 2-2, dopo che i biancocelesti avevano goduto del doppio vantaggio.

Di seguito, i risultati ottenuti dalla Lazio contro le big: Lazio – Inter 3-1, Atalanta – Lazio 0-2, Roma – Lazio 0-1, Lazio – Milan 4-0.