Calciomercato Inter, Marotta vuole blindare Bastoni e Calhanoglu | I dettagli

Calciomercato Inter, la priorità di Marotta sono i rinnovi

Con l’addio certo di Skriniar, a gennaio o nel mercato estivo, il mercato dell’Inter passa inevitabilmente dai rinnovi degli altri giocatori chiave della rosa nerazzurra. Il rinnovo di Darmian è cosa fatta, mentre si lavora ancora per quello relativo a Edin Dzeko, dal momento che il bosniaco vorrebbe almeno un biennale garantito.

Mercato Inter, i rinnovi di Bastoni e Calhanoglu vanno affrontati ora

Come riporta tuttomercatoweb, sia Alessandro Bastoni che Hakan Calhanoglu sono in scadenza nel 2024. L’intenzione è quella di blindarli, per poi magari in estate valutare tutto le offerte che potrebbero arrivare per loro. Per arrivare al rinnovo, al di là delle motivazioni economiche, serviranno anche le dovute garanzie tecniche: entrambi i giocatori a Milano stanno benissimo, allo stesso tempo le sirene non mancano per nessuno dei due, e la direzione che prenderà l’Inter nei prossimi mesi sarà un aspetto non proprio secondario.