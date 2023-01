Calciomercato Inter, Skriniar verso la conferma: nerazzurri impassibili sui 20 milioni di euro

Calciomercato Inter, Skriniar resta(per ora)

I nerazzurri continuano la loro battaglia con Milan Skriniar, dopo che il difensore ha deciso di non firmare con i nerazzurri aspettando il PSG, club che vorrebbe anticipare l’acquisto già a gennaio ma che non è disposto a spendere 20 milioni di euro. Questo il punto fatto dall’Equipe: “Già a dicembre i vertici parigini sapevano che ci sarebbe stata senza dubbio l’opportunità per anticipare l’arrivo del giocatore alla fine del mercato invernale. Nei giorni scorsi la priorità assoluta del Psg era però quella di rafforzarsi davanti per sopperire all’addio di Sarabia. Un’esigenza incompatibile con un’offensiva per Skriniar? La dirigenza, necessariamente limitati dai vincoli del fair play finanziario, ha voluto essere molto pessimista. Da allora, però, hanno moltiplicato gli scambi per aumentare le loro possibilità di costruire un accordo proprio alla fine della finestra di mercato per il difensore”, spiega il giornale francese.

Calciomercato Inter, Skriniar aspetta il PSG

E poi ancora: “L’entourage dello slovacco, che di recente ha rivelato pubblicamente le intenzioni del giocatore di non prolungare, non vedrebbe di malocchio la possibilità di anticipare la sua partenza. La prospettiva di lanciare un’offensiva da parte del Psg sul difensore oggi non è del tutto esclusa. “È difficile” , spiegano all’interno del club della capitale. Ma non impossibile”.

“Il club italiano sa di aver perso la battaglia. Ma, qualificata agli ottavi di Champions, l’Inter non rinuncerà al proprio giocatore a prezzo scontato. Fonti italiane suggeriscono una cifra di circa 20-25 milioni di euro come cifra necessaria per convincere il club. Può il PSG, che l’estate scorsa si era rifiutato di andare oltre i 55 milioni di euro e che vuole ingaggiare contemporaneamente un elemento d’attacco, quattro mesi dopo, quando Skriniar sarà libero tra cinque mesi, anticipare una cifra del genere?”, precisa il portale francese.