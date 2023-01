Calciomercato Juventus, fase di stallo per McKennie | La situazione

Calciomercato Juventus, non è ancora fatta per McKennie al Leeds

La Juventus accelera nel suo mercato in uscita: la trattativa per cedere Weston McKennie al Leeds è in fase avanzata, ma non ancora chiusa del tutto. Bianconeri e inglesi sono ancora in fase di negoziazione per sbloccare l’affare prima della fine del mercato.

Mercato Juventus, serve intesa con il Leeds sulla cifra per McKennie

Come riporta Tuttosport, serve un punto di incontro sulle cifre: sul piatto ci sono i 28 milioni del Leeds, ma i bianconeri ne chiedono 35. Con l’aggiunta di qualche bonus la Juventus potrebbe accettare, pur sempre con un obbligo di riscatto incluso. Intanto McKennie ha già dato l’ok per il trasferimento, merito della mediazione dell’allentore Marsch.