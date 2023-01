Calciomercato Juventus: Mckennie dirà addio, ore frenetiche per la cessione

Cessione in vista per la Juve: a ore si chiude per Mckennie

Il Leeds United e Weston Mckennie sono sempre più vicini. Gli inglesi stanno seguendo da giorni il centrocampista statunitense e nelle ultime ore avrebbero messo sotto pressione la Juventus implorando ad’accettare la richiesta avanzata di 28 milioni di euro.

Dal canto suo la Juventus pretende di racimolare 35 milioni dalla sua cessione, ma nella serata di giovedì gli inglesi sono arrivati a recapitare una cifra ancor più vicina, che fa presagire come la trattativa andrà in porto in queste ore bollentissime e frenetiche di colloqui tra le parti. Mckennie dunque si appresta a salutare la Juventus a titolo definitivo già nel mercato invernale.