Calciomercato Lazio, concorrenza per l’attaccante | Tare rischia la beffa

Calciomercato Lazio, Tare rischia di perdere Bonazzoli

Mancano pochi giorni alla fine del calciomercato, e per la Lazio è sempre in piedi la ricerca di un attaccante che possa sostituire Ciro Immobile visti gli infortuni che hanno tenuto il bomber lontano dal campo in questa prima parte di stagione. Il nome di Federico Bonazzoli è sempre in cima alla lista di Tare, ma adesso il ds biancoceleste rischia di vedersi soffiare l’attaccante.

Mercato Lazio, anche il Sassuolo piomba su Bonazzoli

Secondo quanto riporta Sky Sport, il club biancoceleste deve stare attento alla concorrenza del Sassuolo: la società neroverde infatti ha mosso i primi passi per Bonazzoli e ha proposto alla Salernitana uno scambio. I granata hanno dato la loro disponibilità, ma non hanno ancora individuato il profilo giusto per chiudere l’affare.