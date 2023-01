Calciomercato Lazio, dopo Skriniar il PSG si tuffa sul calciatore biancoceleste | Di chi si tratta

L’attaccante ex Verona piace al Paris Saint Germain

Dalle sponde del Tevere a quelle della Senna? Per Mattia Zaccagni, centrocampista e attaccante della Lazio, il viaggio verso il futuro potrebbe avere questi connotati. Ad avergli messo gli occhi addosso, infatti, è il Paris Saint Germain che si sta lustrando gli occhi per portare nella sua scuderia rinforzi di peso. L’elenco degli attenzionati dalla società che disputa le sue partite al “Parco dei principi” è nutrito: si è sentito osservato Rayan Cherki, talento dell’Olympique Lione dove ha donato al reparto offensivo della squadra 63 presenze e due reti e ancora con un solo anno di contratto e ha avvertito la sensazione che qualcuno, in lingua francese, lo stesse cercando il brasiliano Malcom, gioia per i tifosi dello Zenit San Pietroburgo. Al trenino del “chercher le joueur de football” della società transalpina si sono aggiunti adesso, come mette in inchiostro indelebile “L’Equipe”, anche il turco Arda Guler del Fenerbahce e, appunto, Zaccagni. Ma, nel mondo della sfera di cuoio, i desideri hanno un prezzo.

La disponibilità economica del club rende l’affare molto difficile

E “L’Equipe” si premura di mettere ordine anche a questo riguardo precisando che, se un tempo il Psg poteva spendere e spandere, adesso ha invece i cordoni della borsa un po’ più stretti. E aggiunge, semmai il concetto non avesse ancora raggiunto qualche lettore: “le due piste (Guler e Zaccagni, ndr) sembrano troppo costose per le finanze parigine quest’inverno”. La cartesiana certezza è che i parigini sono rimasti sedotti dalle prestazioni di Zaccagni. Ma, se i chiari di luna sono questi, la certezza per lui di sbarcare all’ombra della Tour Eiffel e di farsi un giro in bateau mouche sulla Senna sembra allontanarsi. E nel suo campo visivo resterà il Tevere con la maglia della Lazio ancora attaccata.