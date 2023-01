Calciomercato Lazio, pazza idea per il centrocampista: Cassano consiglia

Calciomercato Lazio, Sarri pensa a Jorginho

Il sogno sfumato di Sarri, ovvero Ilic del Verona, approderà quasi certamente al Marsiglia di Tudor che oggi ha alzato l’offerta. A questo punto il mister toscano starebbe pensando di chiedere al Presidente Lotito uno sforzo per portare un centrocampista forte, che cambierebbe di fatto la squadra. Si parla di Jorginho che, probabilmente, ha giugno uscirà dal Chelsea e potrebbe diventare un occasione ghiotta per i biancocelesti.

Lazio, senti Cassano

L’ex talento barese è tornato a parlare del mercato della Lazio, consigliando la dirigenza di prendere Jorginho in scadenza con il Chelsea. Ecco le sue parole alla BoboTv: “Con questa squadra e altri 2/3 pezzi di un certo tipo, non per forza campioni da 50 milioni… Jorginho è in scadenza di contratto. Serve anche un altro difensore forte”