Calciomercato Roma, ufficiale l’attaccante si trasferisce: rimane in Serie A

Calciomercato Roma, Shomurodov allo Spezia

L’attaccante della Roma, Eldor Shomurodov, si trasferisce alle Spezia, ora è ufficiale. Il ragazzo uzbeko non riusciva ad emergere nella Roma di Mourinho, nonostante le chance avute. Pinto stava cercando in tutti i modi di trovargli una sistemazione, addirittura guardando in Francia(Lille), ma alla fine un club di Serie A ha avuto la meglio.

Roma, ecco le cifre per Shomurodov

Eldor Shomurodov ha scelto. L’attaccante, ex Genoa, andrà allo Spezia in prestito oneroso per circa 1,5 milioni di euro. Non sono previsti diritti o obblighi di riscatto. Perciò la Roma si ritroverà ad aprire le trattative per la vendita, a giugno.