Calciomercato Roma, ultimatum a Zaniolo. Premier o non gioca…

Zaniolo, Bournemouth o niente campo

Il futuro di Zaniolo si complica, il Milan sembra ufficialmente essersi tirato indietro per la corsa al centrocampista, in lizza resta il Bournemouth. Zaniolo sembra non esser interessato alla proposta del club inglese, desideroso di vestirsi di rossonero, quello del Milan. Ma ecco la presa di posizione del club giallorosso, la società non vuol rinforzare la rosa di un’avversaria per la corsa al quarto posto, il Milan inoltre sembrerebbe lontano dall’offerta del club inglese, ecco la decisione.

O Zaniolo accetta il Bournemouth, o rischia di restar fuori e lontano dal campo fino a fine stagione. Una decisione drastica quella del club giallorosso, probabilmente le bizze del calciatore non son state gradite dalla dirigenza. La palla passa a Zaniolo, dirà si al Bournemouth?