Calciomercato Roma, Zaniolo rifiuta il Bournemouth | La decisione

Calciomercato Roma, Zaniolo vuole il Milan

Come era prevedibile, Nicolò Zaniolo dopo l’incontro andato in scena tra il procuratore del calciatore, Claudio Vigorelli e il Bournemouth ha deciso di declinare l’offerta del club inglese e di rimanere a Roma fino a giugno o in alternativa di trasferirsi al Milan a giugno.

Nelle ultime ore Tiago Pinto aveva raggiunto un accordo con il club inglese sulla base di circa 27 milioni di euro, più altri 3 di bonus e anche un 10% dell’eventuale futura rivendita del calciatore (una parte della cifra sarebbe finita nelle casse dell’Inter, che vantava i diritti sul 15% del cartellino). Questo è quanto riportato da “Il Tempo”.