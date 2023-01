Coppa Italia, la competizione delle sorprese. Ecco le favorite

Non si può di certo dire che la seconda competizione nazionale non abbia offerto risultati sorprendenti. Fuori Milan e Napoli, chi sono le squadre in lista per la vittoria finale?

Ci sono già due vittime illustri in questa edizione 2022 2023 della Coppa Italia. Prima il Milan, agli ottavi contro il Torino, finito vittima di un gol ai tempi supplementari di Adopo. Poi il Napoli capolista in Serie A, che si è dovuto arrendere ai calci di rigore contro la Cremonese ultima. Protagonista di quell’incontro Afena Gyan Felix, l’ex romanista che prima riacciuffa il pareggio a 3 minuti dal termine e poi manda in rete il rigore decisivo dopo l’errore di Lobotka.

Roma e Inter le favorite

Sono queste le grandi sorprese della seconda competizione nazionale, un trofeo spesso snobbato, spesso poco considerato, ma in grado di regalare comunque grandi emozioni e soprattutto di portare in bacheca un “titulo”. La citazione mourinhana non è di certo un caso, visto che tra le protagoniste c’è proprio la Roma. Sconfitto il Genoa per 1 a 0 con gol del solito Paulo Dybala, il percorso verso la finale sembra tutto in discesa: adesso i giallorossi sfideranno la Cremonese ai quarti e, in semifinale, la vincente tra Fiorentina Torino. Insomma, tutt’altro che sfide proibitive. Per questo i bookmakers mettono la squadra romanista tra le primissime favorite, insieme all’Inter di Simone Inzaghi. Le quote della Coppa Italia, elaborate da questo operatore di gioco, vedono proprio queste due squadre in prima posizione, davanti alla Juventus al terzo posto.

Le possibili sorprese

E chissà che proprio questo trofeo possa essere la valvola di sfogo dei bianconeri, finiti al centro delle polemiche e soprattutto delle decisioni di giudice sportivo. Quel meno 15 in classifica, per adesso, vuol dire una distanza abbastanza netta dall’Europa. Un’Europa che potrebbe arrivare proprio arrivando fino in fondo in Coppa Italia, alzando al cielo il trofeo. Le sorprese, secondo i bookmakers, sono quelle che rispondono al nome di Fiorentina, Atalanta e Lazio, con i biancocelesti che hanno già puntato la possibilità di una nuova finale contro la Roma. “Questo è un torneo che amiamo perché abbiamo avuto il piacere di conoscere la gioia che ti può dare – ha detto il Direttore Sportivo della squadra di Sarri, Igli Tare – Per noi è un obiettivo stagionale e cercheremo di onorarlo nel miglior modo. La squadra dopo Sassuolo ha trovato la giusta quadra”. E chissà che non possa arrivare in fondo.