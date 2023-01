Esclusiva – Sara Mendicino: ” Tifo Juve da sempre. L’abito rappresenta il potere di donarti un’immagine. In estate uscirà la mia prossima collezione”

La bellissima Sara Mendicino ai nostri microfoni

Abbiamo intervistato la bellissima modella Sara Mendicino, che è stata anche volto su VOGUE, imprenditrice, tifosa sfegatata della Juventus e che prossimamente vedremo in TV, in una trasmissione che per scaramanzia non vuole anticipare.

Di seguito la nostra personalissima intervista:

Innanzitutto come è nata la Passione per la moda?

“Come ho già detto altre volte tutto è iniziato per caso perché da piccola sono stata scelta da una famosa azienda americana per sponsorizzare prodotti per l’infanzia e poi trasmessa a livello internazionale da varie aziende italiane come Giochi preziosi e altre che trattano appunto giocattoli per bambini. Da lì essendo stata trasmessa la pubblicità su tutte le TV nazionali ed internazionali sono arrivate tante richieste nel settore moda”.

Sei imprenditrice, quante collezioni hai creato e quando eventualmente uscirà la prossima?

“Sicuramente sto iniziando ad esserlo, sono molto giovane e mi rendo conto che mi piace molto anche perché sono al terzo anno di Economia e sicuramente mi aiuta a capire meglio come esserlo. Ho iniziato creando una collezione di costumi poiché sono nata e cresciuta in un luogo di mare infatti la prossima collezione uscirà prima dell’estate”.

Cosa rappresenta per te un abito? Come rappresenti il vestito della tua donna ideale?

“Ma diciamo che un abito rappresenta il potere di donarti un’immagine, si sceglie anche per mostrare un proprio stile e una propria Identità; rappresenta quale personalità indossare poiché è in grado di lanciare spiccati segnali”. In modo glamour e che abbia personalità, senza rinunciare alla comodità, con vestiti di tendenza che esaltino i punti di forza minimizzando quelli di debolezza. vestirsi in base al fisico perché ogni donna ha le sue forme, va da sé la scelta dei vestiti – fra colori, tessuti e forme – è una necessità per sentirsi bene con te stessa”.