Il venerdì dei bookmakers, le quote e i bonus: scopri di più

Bologna-Spezia, felsinei favoriti

Il primo degli anticipi del venerdì valido per la 20ª giornata di Serie A, vede affrontarsi allo stadio Dall’Ara il Bologna e lo Spezia alle 18:30. I bookmakers vedono favoriti i felsinei, con l’1 quotato a 1.93 secondo SportBet, ad 1.89 secondo GolGol e ad 1.90 per Betaland. Piace anche la doppia chance 1X+Under 2,5 che viene valutata 1.20+1.65 per SportBet e GolGol, ad 1.23+1.65 per Betaland.

Lecce-Salernitana, spicca l’1X+Under 2,5 per i pugliesi

Il secondo anticipo di giornata è quello delle 20:45 dello stadio Via del Mare, dove i padroni di casa del Lecce sfidano la Salernitana. Gli scommettitori puntano sui pugliesi con l’1 quotato ad 1.83 per SportBet, ad 1.80 per GolGol e 1.82 per Betaland. E’ interessante come giocata anche la doppia chance 1X+Under 2,5 posta a 1.18+1.67 per SportBet e GolGol, a 1.20+1.67 per Betaland.

