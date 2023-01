Roma, smentita la cessione di Smalling: i dettagli

Dopo Zaniolo e Karsdorp ‘rottura’ anche con Smalling

Chris Smalling e una esplicita e diretta richiesta avanzata alla Roma: cambiare aria subito se ci fossero i parametri per far sì che possa concretizzarsi già ora un’addio. All’appello già risultano anche Zaniolo e Karsdorp tra i giocatori scontenti e desiderosi di cambiare aria in casa giallorossa. Per Chris Smalling si parlava di una possibile trattativa pronta a essere imbastita per impostare il rinnovo di contratto. Ma ora scenario capovolto con la probabile voglia di ripartire dall’Inghilterra.

Mancano 5 giorni alla fine del mercato e piazzarlo adesso pare essere un compito complicato da parte di Tiago Pinto, ma nel caso il tutto si materializzerà la prossima estate. Dopo la news riportata da Tuttomercatoweb è arrivata però la smentita da Trigoria visto che il difensore resterà nella Capitale almeno sino a giugno.