Calciomercato Juventus, Allegri: “Cambieremo assetto tattico”

“McKennie assolutamente non sarà della partita. C’è già l’accordo con la società che lo prenderà, inutile farlo giocare. Sul mercato non ci saranno rinforzi, a destra c’è Cuadrado, c’è De Sciglio, c’è Soule e cambieremo assetto se ci sarà bisogno”. Sono queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa che confermano come la Juventus non farà acquisti ma allo stesso tempo cederà McKennie al Leeds.