Buffon compie 45 anni, la storia e i record della grande leggenda italiana

Quest’oggi, 28 gennaio 2023, una delle più grandi leggende italiane e della Juventus, Gianluigi Buffon, compie 45 anni.

La voglia di continuare a giocare

Seppur l’età anagrafica dice che sono 45, gli anni che Gianluigi Buffon dimostra di avere sono molti meno. Voglia, carisma, determinazione ma soprattutto amore per il calcio lo hanno portato a giocare fino a quest’età, a differenza di alcuni suoi colleghi che hanno già da tempo appeso gli scarpini al chiodo. L’ex portierone della Juventus non ha però voglia di fermarsi: il suo obbiettivo e sogno è quello di poter riportare il suo amato Parma in Serie A. Il suo contratto con il club emiliano, dove è tornato nella stagione 2021-22, scadrà l’anno prossimo, e ciò significa che Buffon giocherà sicuramente fino ai 46 anni. Il portiere nato a Carrara è ancora fondamentale per la sua squadra, sia in campo con le sue prestazioni, sia nello spogliatoio a livello di mentalità. Quest’oggi il Parma affronterà fuori casa il Cosenza, ma il numero uno non sarà presente a causa di una botta alla coscia subita in allenamento. Il Parma ovviamente spera di recuperarlo il primo possibile, visto che Buffon ci ha dimostrato pochi giorni fa, il 10 gennaio, quali prodezze è ancora in grado di fare. Il Parma ha infatti aperto il suo 2023 con la sfida in Coppa Italia contro l’Inter, a Sin Siro, e, con Buffon titolare tra i pali, i crociati sono andati vicinissimi all’impresa, passando addirittura in vantaggio sull’Inter, e tutto ciò grazie sicuramente a delle strepitose parate dell’estremo portiere, una su tutte quella su Dzeko.

Buffon, storia e record

Tutti noi potremmo pensare che Buffon possa aver cominciato la sua carriera sin da subito tra i pali, ma così non è stato. Il classe 1978, infatti, giocava inizialmente a centrocampo, fino a 12 anni, prima di rimanere stupefatto dalle parate di Thomas N’Kono, portiere del Camerun ad Italia 1990, e decidere così di cambiare ruolo. Il resto è storia e Buffon l’ha dimostrato mettendo a segno record su record. Il portiere dei ducati detiene il record di presenze in Serie A, 657, in Nazionale, 176, e nella Juventus, 526. Buffon nella stagione 2015-16 stabilì anche il record di minuti di imbattibilità in Serie A, 974′ minuti senza subire gol. Buffon è il secondo giocatore più anziano ad aver giocato in massima serie italiana, dietro solo a Ballotta. Nel 2016 gli è stato consegnato il premio Golden Foot, diventando l’unico portiere ad aver vinto questo premio; mentre, ancora prima, tra il 2003 e il 2017 è stato eletto 5 volte come “Portiere dell’anno” dall’IFFHS, record che condivide con due mostri sacri come Casillas e Neuer. Nella sua longeva carriera Buffon ha vinto 10 scudetti, 1 Ligue1, 1 Coppa UEFA, 6 volte la Coppa Italia, 7 volte la Supercoppa Italiana e, soprattutto, il mondiale del 2006.

Auguri a uno dei più grandi calciatori della storia.