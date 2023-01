Il calciatore si trasferirà in Francia

Skriniar al PSG, tutto fatto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Skriniar avrebbe già firmato con il club parigino bisognerà capire solamente quando il difensore si trasferirà in Francia. In queste ore, il club francese ha presentato all’Inter un’offerta da 10 milioni di euro per anticipare l’arrivo del giocatore già a gennaio anche se i nerazzurri ne chiedono il doppio