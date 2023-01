Calciomercato Inter, il croato entra tra i cedibili: le novità

Calciomercato Inter, Brozovic potrebbe pensare di andare via

L’Inter ha ormai collocato Brozovic tra i “cedibili”, sia per ragioni economiche che strettamente tecniche. L’intenzione per il 2023-24 è chiara. Verranno ascoltate con antenne tese le probabili offerte in arrivo per il croato, l’Inter lo valuta una trentina di milioni.

Inter, Brozovic ad una potenziale rivale ?

Dalle big spagnole al Chelsea, passando per la Juventus che, se la situazione giudiziaria non dovesse precipitare e in seguito a qualche uscita, lo metterebbe in cima alla lista dei desideri. In tanti in giro per l’Europa gradiscono l’elettricità e le geometrie del croato.