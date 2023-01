Calciomercato Inter, Marotta punta il centrocampista ex Juve

Calciomercato Inter, Marotta comincia a pensare al mercato estivo

Primi pensieri di mercato estivi per il mercato dell’Inter: alle prese con i discorsi dei rinnovi contrattuali, Marotta sta cominciando a pensare come rinforzare il centrocampo nella prossima sessione estiva. Gagliardini andrà via a fine stagione, per questo motivo il ds dell’Inter ha in mente un’idea stuzzicante per la mediana.

Mercato Inter, Pereyra dell’Udinese è un’idea per Marotta

Come riporta calciomercato.com, tra gli osservati speciali di Marotta, infatti, c’è anche Roberto Pereyra, calciatore argentino dell’Udinese, che a fine stagione potrebbe andare via in scadenza di contratto. Da diverse settimane in viale della Liberazione portano avanti i discorsi con l’entourage del calciatore. Pereyra-Inter è una pista che sembra destinata a diventare molto molto calda.