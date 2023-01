Calciomercato Inter, niente da fare: ecco chi lascerà i nerazzurri a giugno

Calciomercato Inter, Dumfries sì, Dumfries no?

Mezz’ora di gioco e un autogoal in 4 partite: è questo il bilancio di Denzel Dumfries in questo inizio d’anno. Punto fermo della Nazionale olandese, sembrava aver trovato la condizione perfetta per affrontare la seconda parte di campionato con l’Inter. Niente da fare, perché Darmian lo ha scavalcato nelle gerarchie e i rapporti tra i meneghini e Dumfries si sono incrinati. Oggi l’olandese, con molta probabilità, partirà titolare nel match con il Verona, complice l’assenza di Skriniar e l’arretramento di Darmian nella difesa a 3. Oggi potrebbe partire il suo Redemption arc, o semplicemente l’inizio di una convivenza civile fino a giugno.

Calciomercato Inter, Dumfries cercato in Premier League

Negli ultimi giorni erano trapelate alcune voci secondo la quali Dumfries avrebbe potuto lasciare l’Inter già a gennaio, ma molto complicato che ciò avvenga. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, difficilmente la partenza verrà anticipata. Dumfries fa gola a molti club d’Europa, soprattutto a quelli della Premier League. Chelsea, Manchester United e Newcastle hanno comunicato il loro interesse per il giocatore, ma per ora non è arrivata nessuna offerta concreta e, dunque, se ne riparlerà in estate.